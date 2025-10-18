Ange-Yoan Bonny ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo aver deciso, con il suo gol, la sfida tra Roma e Inter: "Mi sento bene, voglio ringraziare tutti i compagni perché se sto facendo bene è grazie a loro e sono contento. Sono contento di avere compagni così forti come Lautaro e Thuram che ti insegnano tante cose ogni giorno. Siamo l'Inter e dobbiamo andare in fondo in ogni competizione, speriamo di farlo", ha concluso l'ex Parma.