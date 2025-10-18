Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, a fine partita analizza così la sconfitta dei giallorossi a Dazn: "Questo è il calcio ma queste sono sconfitte che danno qualcosa in più a livello di convinzione. Siamo convinti che faremo bene quest'anno, se riusciamo a giocare una partita così contro una squadra forte come l'Inter significa che hai la possibilità di fare bene".

La difesa alta sul gol di Bonny era voluta o un errore individuale?

"Non abbiamo mai fatto il fuorigioco in questo modo, forse non c'era la misura giusta, non c'erano i presupposti per fare fuorigioco, è stato un episodio ma il risultato è stato determinato anche dalla mancata precisione nel tiro perché siamo arrivati tante volte in posizione per concludere ma non ci siamo riusciti".

Dybala come falso 9 che certezze in più le dava?

"A livello di condizione, lui, Pellegrini e Soulé stavano molto bene. Il gol preso all'inizio ci ha sciompiagliato le carte, volevamo fare un altro tipo di partita ma loro sono tre palleggiatori che potevano mettere in difficoltà l'Inter. Nel finale dovendo inseguire sono entrati altri giocatori ma hanno fatto bene tutti e tre. Nel primo tempo l'Inter era più fresca ma il secondo tempo è figlia del primo".

Quanto conta uscire da questo partita dicendo 'ci siamo'?

"Conta molto anche se dispiaciuti di non aver fatto risutlato ma a differenza di altre volte ci sono delle sconfitte che pesano più di certe vittorie e questa è una di quelle".

Bailey come è entrato?

"Lo abbiamo buttato dentro appena avuto l'ok dei medici, un giocatore che va inserito, deve entrare in una squadra che gioca insieme da mesi e lui non ha fatto neanche una partitella con noi, ma l'ha fatta oggi. Siamo convinti ci possa dare una mano".