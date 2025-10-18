Yann Sommer è il primo a presentarsi ai microfoni di DAZN per commentare a caldo Roma-Inter 0-1, partendo dalla parata decisiva su Paulo Dybala: "Non l'ho rivista, ho avuto anche un po' di fortuna", dice il portiere svizzero con modestia.

Problemi difensivi risolti?

"A un certo punto della gara, era molto importante soffrire, non abbiamo fatto un gran secondo tempo. Ma abbiamo difeso compatti, con tanta energia. E' stata dura, la Roma è una squadra forte che gioca uomo contro uomo. Abbiamo difeso con unione".

Preferisci la difesa a zona o a uomo sui corner?

"Come portiere, non cambia tanto. E' cambiato qualcosa con Chivu, abbiamo subito due situazioni pericolose su corner. Dobbiamo lavorare su queste cose, è importante non prendere gol".

L'abbraccio finale della squadra a Chivu.

"Siamo felici anche per lui, è stato molto, molto bello questo abbraccio. E' stata una partita dura, in cui abbiamo messo energia. Abbiamo sofferto tanto, è chiaro che poi quando l'arbitro ha fischiato ci sia stato un momento di felicità".