La difensora dell’Inter Women Elisa Bartoli ha parlato così ai canali ufficiali del club nerazzurro in vista della sfida contro il Genoa: “Ci siamo ritrovati in questa settimana e siamo molto felici e contenti di ricominciare. Non è bello stare ferme, quindi non vediamo l'ora di rientrare in campo. È importante consolidare il secondo posto. Abbiamo ancora l'occasione di sognare in grande. Questo weekend ci aspetta la sfida contro il Genoa: sulla carta può sembrare semplice, ma non lo è affatto. Finché la matematica non ci condanna, noi ci crediamo".

Che partita ti aspetti?

“Mi aspetto una gara soprattutto mentale, perché loro lottano per la salvezza. Sono proprio quelle partite in cui si rischia di più. Sarà una sfida combattuta e difficile, dobbiamo stare molto attenti e non calare mai di attenzione".

Come giudichi il tuo momento personale?

“Mi sento bene. Nell’ultimo periodo ho trovato continuità e sono molto felice. Cerco sempre di dare il 100%, sia in allenamento sia in partita, e di mettermi a disposizione in ogni ruolo".

Dopo il Genoa vi aspettano partite importanti…

“Sì, ci saranno gare decisive come il derby contro il Milan, la sfida con la Juventus e quella contro il Como".

Che finale di stagione ti aspetti?

“Dobbiamo ragionare partita per partita, perché pensando troppo avanti si rischia di sbagliare. Il mio consiglio, anche alle compagne, è di restare concentrate giorno dopo giorno. È fondamentale. Vogliamo chiudere la stagione nel miglior modo possibile, provando a fare più punti possibili fino alla fine”, ha concluso.