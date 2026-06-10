Situazione in standby tra Atalanta e Inter sul tema delle condizioni economiche per il trasferimento a Milano di Marco Palestra. C'è una significativa distanza tra le rispettive valutazioni dell'esterno e ad oggi non si notano molti spiragli di apertura da Bergamo ad abbassare le richieste. Questo perché, sussurra qualche ben informato, gli orobici sarebbero in attesa della classica offerta dalla Premier League che fuga ogni dubbio, impareggiabile per un club italiano. E in tal senso c'è grande fiducia nell'interesse manifestato dal Manchester City di Enzo Maresca, che apprezza Palestra ma non ha ancora deciso di affondare il colpo, esponendo questa situazione al rischio di una lunga attesa estiva.
LIVRAMENTO IN MY MIND
Eppure, secondo quanto riportato da TeamTalk, la priorità nel ruolo per i Citizens, e non solo, è un altro calciatore che già calca i terreni inglesi. Si tratta di Tino Livramento del Newcastle, che piace molto anche ai campioni di Premier League dell'Arsenal senza tuttavia ci sia la volontà di accontentare le richieste del suo club, il Newcastle. Livramento si è affermato come uno dei terzini più promettenti del campionato inglese e la sua convocazione nella nazionale di Thomas Tuchel per i Mondiali non ha fatto altro che rafforzare la sua reputazione. Tuttavia, il Newcastle apprezza moltissimo il difensore e aveva persino discusso di cifre che avrebbero superato l'attuale record mondiale per un terzino destro, ovvero i 58 milioni di sterline (68 milioni di euro, 78 milioni di dollari) pagati dal Paris Saint-Germain per ingaggiare Achraf Hakimi dall'Inter nel 2021. La posizione del Newcastle riflette quanto tenga a Livramento e quanto siano restii a perdere un giocatore che considerano un pilastro del loro futuro.
DUBBI FISICI
Inoltre, pur ammirando molto il suo talento, fonti interne hanno sottolineato che Arsenal e City nutrono ora seri dubbi su un possibile acquisto estivo. Entrambi i club sono preoccupati per la storia clinica del terzino, segnata da infortuni, dopo una stagione deludente in cui ha disputato solo 14 partite da titolare in Premier League. Una serie di problemi al ginocchio, alla coscia e al bicipite femorale hanno limitato la sua disponibilità per tutta la stagione, e queste preoccupazioni relative alla sua condizione fisica sono diventate un fattore chiave nelle trattative di mercato in corso tra i due club.
NON A CERTE CONDIZIONI
Né l'Arsenal né il City hanno però abbandonato il loro interesse. Tutt'altro. Entrambi i club continuano a considerare Livramento un giocatore in grado di competere ai massimi livelli e credono che possieda tutte le qualità necessarie per affermarsi in squadre che lottano per il titolo. Tuttavia, secondo quanto appreso da TeamTalk, a meno che il Newcastle non abbassi le proprie richieste economiche, nessuno dei due club è disposto a concludere l'affare alle cifre attualmente in discussione.
ALTERNATIVE
Di conseguenza, entrambi i colossi della Premier League stanno valutando attivamente opzioni alternative, concordando su diversi obiettivi. Confermato in tal senso l'interesse concreto per i brasiliani Wesley e Vanderson, mentre l'italiano Palestra e il difensore dello Sporting Ivan Fresneda figurano anch'essi in cima alle liste dei desideri. Anche il Newcastle nutre grande stima per Fresneda, il che fa presagire un'interessante battaglia di mercato qualora Livramento rimanesse al St James' Park.
TRASFERIMENTO IMPROBABILE
Per ora, il Newcastle mantiene un atteggiamento tranquillo. Il club non ha intenzione di cedere il giocatore e crede che il suo valore a lungo termine continuerà ad aumentare se riuscirà a superare i suoi problemi fisici. Arsenal e Manchester City restano interessati, ma con il Newcastle fermo sulla sua valutazione e le preoccupazioni persistenti riguardo alla condizione fisica del difensore, un trasferimento appare sempre più difficile a meno che una delle due squadre non cambi posizione nelle prossime settimane.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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