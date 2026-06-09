La distanza tra l’Inter e l’Atalanta per Marco Palestra resta considerevole. Per i nerazzurri milanesi 45 milioni più bonus restano un’offerta congrua e adeguata al calciatore. Per la Dea invece, come fatto filtrare attraverso i media in queste settimane, la cessione dell’esterno italiano deve rappresentare il massimo profitto possibile per i bergamaschi, ergo più di 50 milioni di euro. Ecco perché, come appreso da FcInterNews, nonostante il calciatore piaccia a tutti in Viale della Liberazione, abbia raccolto il massimo dei consensi dal punto di vista prettamente sportivo e permanga la voglia di portarlo rapidamente a Milano, sta prendendo piede l’idea che la trattativa possa andare per le lunghe, rappresentando quindi una sorta di telenovela estiva. Anche perché gli uomini mercato nerazzurri non sanno ancora se la proprietà darà il via libera al rilancio.

Sino a quando non ci si verrà incontro – se ci si verrà incontro e questo potrà accadere domani, tra un mese o magari il 31 agosto – lo stallo sarà totale. Altro che affare veloce, insomma. Con tutte le conseguenze del caso, positive e negative per acquirente e venditore…