L'Inter Primavera cresce nel secondo tempo e porta a casa tre punti fondamentali, battendo il Lecce 1-0. Dopo un primo tempo in cui avevano fatto meglio i salentini, con la traversa al 20' di Di Pasquale, i nerazzurri sono cresciuti alla distanza, trovando il gol del vantaggio a circa venti minuti dalla fine, firmato Carrara. Dopo aver trovato il vantaggio la squadra di Carbone ha concesso pochissimo, evitando rischi e assicurandosi il successo. Con questo risultato l'Inter torna al sesto posto e quindi in zona playoff. Vittoria fondamentale per i nerazzurri.

IL TABELLINO

INTER-LECCE 1-0

Marcatore: Carrara (71')

INTER (4-3-3): Taho; Della Mora, Bovio, Jakirovic, Marello; Venturini, Cerpelletti (dall'88' Putsen), Zarate (dall'81' Grisoni Fasana); Mancuso (dall'81 La Torre), Carrara (dall'88 Franchi), Moressa (dal 56' El Mahboubi).

A disposizione: Farronato, Conti, Nenna, Virtuani, Breda, Lissi.

Allenatore: Benny Carbone.

Ammoniti: Bovio (22'), Della Mora (69'), Farronato (94')

LECCE (3-5-2): Penev; Scott, Pehlivanov, Pacia; Rashidi, Spinelli (dal 63' Milojevic), Flies, Di Pasquale, Laerke; Esposito (dall'84 Skovgaard), Esteban.

A disposizione: Lupo, Lerga, Candido, Perrone, Persano, Basile, Marrocco, Longo, Palmieri.

Allenatore: Simone Schipa.

Ammoniti: Pacia (84'), Di Pasquale (87'), Pehlivanov (92')

Arbitro: Francesco Aloise (sez. di Voghera)

Assistenti: Pelosi, Ingenito.

RIVIVI IL LIVE

13.00 - FINISCE QUI! L'Inter batte il Lecce 1-0, vittoria fondamentale per i nerazzurri.

94' - Ammonito Farronato dalla panchina per perdita di tempo.

92' - Ammonito Pelhivanov, fallo durissimo su Franchi.

90' - Cinque minuti di recupero.

89' - Flies sfiora l'1-1: il suo tiro si infrange sull'esterno della rete.

88' - Doppio cambio Inter: fuori Cerpelletti per Putsen, fuori anche Carrara per Franchi, all'esordio in Primavera.

87' - Ammonito Di Pasquale, altro fallo tattico su El Mahboubi.

84' - Cambio Lecce: esce Esposito per Skovgaard.

84' - Ammonito Pacia. Fallo tattico su El Mahboubi.

81' - Cambi Inter. Esce Mancuso per La Torre ed esce Zarate per Grisoni Fasana.

80' - Vicinissimo al gol il Lecce con il destro dal limite di Di Pasquale: il suo tiro, lento ma molto preciso, sfiora il palo e si spegne sul fondo.

79' - Contropiede sfruttato male dall'Inter. Mancuso conclude di destro, scelta poco felice e palla sul fondo.

74' - Prova il tiro da 40 metri Pehlivanov: Taho tocca e alza sopra la traversa.

IL GOL - L'Inter sfonda sulla sinistra con la gran giocata di El Mahboubi, che brucia un difensore avversario. La palla a rimorchio arriva sul sinistro di Carrara, che, a porta sguarnita, deve solo mettere in rete. Inter avanti 1-0.

71' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DELL'INTER! CARRARA! La sblocca lui, 1-0!

69' - Ammonito Della Mora. Il terzino nerazzurro era scivolato ed è intervenuto con la mano sul pallone dopo essere stato saltato da Laerke.

63' - Cambio Lecce. Esce Spinelli, entra Milojevic.

56' - Cambio Inter. Esce Moressa, entra El Mahboubi, non cambia niente tatticamente.

53' - Della Mora crossa per Carrara: rovesciata bella stilisticamente ma imprecisa, conclusione alta.

52' - Prova a mettersi in proprio Mancuso, che salta Laerke e calcia da fuori: tiro parato facilmente da Penev.

47' - Presa bassa di Taho sul tiro da lontano di Flies: tutto facile per il portiere nerazzurro.

12.10 - Si ricomincia! Via al secondo tempo.

12.07 - Rientrano in campo le squadre per la ripresa. C'è Mancuso, che quindi sta bene dopo il problemino di fine primo tempo.

Primo tempo privo di grandi emozioni al Konami Centre tra Inter e Lecce, che tornano negli spogliatoi sullo 0-0. Poco da segnalare, con l'unica grande occasione al 20' per i salentini, con la traversa colpita da Di Pasquale. Nel finale di primo tempo problema fisico per Mancuso: vedremo se rientrerà in campo dopo l'intervallo.

11.53 - Intervallo sullo 0-0 al Konami Centre.

50' - Occasione Lecce con Pacia: serpentina, sfruttando una chiusura imprecisa di Della Mora, e tiro in porta. Para Taho, sulla ribattuta non trova la porta Spinelli.

47' - Problema fisico per Mancuso, che esce momentaneamente dal campo.

45' - Di Pasquale ci prova ancora, da lontano: palla alta. Due di recupero intanto.

41' - Ci prova Moressa: dribbling e sinistro sul primo palo. Palla che non trova lo specchio della porta.

40' - Fallo di Pehlivanov, niente di fatto.

39' - Triangolo tra Esteban e Laerke, con il primo che arriva al cross teso. Bravo Bovio a respingere in corner.

29' - Ancora Lecce pericoloso con Esteban: l'attaccante ospite rientra e calcia con il sinistro dopo aver saltato Marello. La palla gira e finisce a lato di poco.

25' - Gran cross di Marello per Carrara: il centravanti non riesce a impattare verso la porta di testa.

22' - Bovio entra duro su Flies: ammonito, giusta la decisione dell'arbitro.

20' - Lecce pericolosissimo: traversa di Di Pasquale. Rashidi serve il compagno con una bella palla a rimorchio. Il tiro di prima intenzione si schianta sul legno, Taho non avrebbe potuto farci nulla.

16' - Ci prova anche il Lecce con l'imbucata di Di Pasquale per le punte: palla lunga, Taho esce in presa bassa.

13' - Prima sortita offensiva dell'Inter, che dopo una bella manovra arriva al cross con Della Mora. Venturini colpisce di testa: palla alta.

10' - C'è una modifica rispetto alle ultime uscite per Carbone: è Zarate a giocare play davanti alla difesa, con Cerpelletti mezzala di destra.

5' - Avvio molto tattico: le due squadre si studiano.

11.03 - Fischia Aloise! E' iniziata Inter-Lecce.

10.59 - Squadre in campo: Inter in nerazzurro, Lecce in bianco.

Nella 34a giornata del campionato Primavera 1, l'Inter di Benny Carbone ospita il Lecce. Partita delicata per la corsa play-off, con i nerazzurri che hanno bisogno di centrare i tre punti per non perdere terreno dalle dirette concorrenti. La gara d'andata finì 3-1 per il Lecce, in una delle prove più negative della stagione dell'Inter di Carbone. Per la gara di oggi l'allenatore dell'Inter sceglie il solito 4-3-3, con Carrara davanti. Ecco le formazioni ufficiali per la gara del Konami Centre.