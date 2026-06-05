Stankovic è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il club nerazzurro ha annunciato di aver esercitato la recompra inserita nel contratto con il Club Brugge e il ritorno del figliol prodigo alla base.

Tempistiche e modalità fanno pensare che possa restare a Milano al servizio di Chivu nonostante i rumors di mercato. Le ultimissime su Palestra in attesa dell'incontro tra Percassi e Marotta a Parma in occasione del sorteggio del calendario 2026/27 della Serie A.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 05 giugno 2026 alle 15:35
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.