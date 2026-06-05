"La collaborazione tra la Lega Calcio Serie A e l'AIC in occasione del Gran Galà del Calcio rappresenta un segnale importante di condivisione e unità tra due componenti storiche del sistema calcistico italiano". Lo ha dichiarato il Presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli commentando la notizia dell'accordo raggiunto con l'Assocalciatori per la realizzazione del grande evento di premiazione dei migliori giocatori della scorsa stagione, in programma il 2 settembre nella maestosa cornice del Teatro alla Scala di Milano.

Un evento per rafforzare il prestigio del nostro calcio

Simonelli aggiunge: "Il Gran Galà costituisce da anni un momento di riconoscimento e valorizzazione dei protagonisti del calcio italiano e siamo perciò lieti di contribuire alla crescita di un evento che, grazie anche alla prestigiosa cornice del Teatro alla Scala di Milano, saprà rappresentare al meglio i valori, la tradizione e l’eccellenza della Serie A, rafforzandone ulteriormente il prestigio a livello nazionale e internazionale".

Sezione: News / Data: Ven 05 giugno 2026 alle 21:08 / Fonte: Legaseriea.it
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.