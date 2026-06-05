Ospite di Sky Sport nel contesto del 'Festival della Serie A', in programma da oggi a domenica 7 giugno in quel di Parma, Luigi Apolloni ha giudicato positivamente il lavoro svolto da Cristian Chivu durante il suo primo anno sulla panchina dell'Inter, squadra che ha guidato verso uno storico doblete nazionale: "Chivu è stato bravo a rivitalizzare una squadra che veniva dalla pesante sconfitta in finale di Champions contro il Paris Saint-Germain. Non ha stravolto il gioco, ha portato le sue conoscenze nel gruppo e ha vinto meritatamente il campionato. Il rinnovo? E' giusto che continui il suo percorso. conosce l'ambiente, essendo stato lì anche da giocatore".