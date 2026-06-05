"Una vera iniezione di fiducia per il morale". Emerse Faé, ct della Costa d'Avorio, ha definito così la vittoria prestigiosa ottenuta dalla sua squadra a spese della Francia nell'amichevole giocata ieri a Nantes.

"Ogni successo conta. Quando batti il ​​numero uno al mondo, che non è il numero uno per niente, è una vera iniezione di morale. È stata una partita speciale, contro un allenatore (Didier Deschamps, ndr) con un curriculum incredibile, che, come me, si è formato a Nantes. Vincere in questo modo è motivo di orgoglio".

Faé, però, ora vuole mantenere il gruppo con i piedi per terra: "Ma non ci faremo prendere dall'entusiasmo - ha puntualizzato -. Dobbiamo rimanere concentrati sul nostro obiettivo per la prima partita contro l'Ecuador. Quando giochi contro la Francia, sai che probabilmente sarai sotto pressione. Nel primo tempo siamo stati sotto pressione contro la nostra volontà. Nella ripresa siamo riusciti a riadattare alcune cose e a riprendere un po' di controllo".