Intervenuto nel corso del panel, in partnership con Banca Ifis, “Il futuro degli stadi italiani”, tenutosi quest’oggi al Festival della Serie A in corso a Parma, il commissario straordinario per gli stadi Massimo Sessa ha voluto in primis ringraziare i "ministri Andrea Abodi e Matteo Salvini per la convergenza sul mio nome, per portare avanti gandi opere. Lo stadio è un’opera complessa, che modifica le città. Mi auguro che i nuovi stadi renderanno moderna una città come Roma. Il commissario non è il padreterno. Ha la possibilità di utilizzare strumenti che vanno in deroga a determinate norme di legge. La domanda da porsi è perché non lo facciamo con tutte le grandi opere. Il commissario deve mettere serenamente tutti i soggetti al tavolo e accompagnarli affinché possano pianificare. Io devo fare questo, il tema è che c’è poco tempo: ci riusciremo? Sì. Io sono ottimista per natura".

EURO2032, Sessa spiega lo stato dell'arte

Sessa è poi entrato nel dettaglio relativo all'organizzazione di EURO2032: "Le date sono due: la data di luglio è quella della FIGC, la data di ottobre è quella della UEFA. Sarà un’estate calda dal punto di vista lavorativo e normativo. A Pietralata stiamo partendo, a Firenze siamo già avanti, ci sarà lo stadio del Napoli con la volontà di fare un investimento su un’opera comunale e poi lo stadio del Milan e dell’Inter. Dal piano con l’elenco degli stadi, con i poteri del commissario metterò intorno a un tavolo tutti i soggetti. Sono ottimista, ce la faremo. Il Governo mi ha dato ampie rassicurazioni in termini strumentali".