Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, ha parlato da Parma a margine dell'apertura del Festival della Serie A commentando quello che è lo stato di salute del calcio italiano: "Quando mi dite che sta bene vi riferite alla Nazionale, che vorremmo tornasse ai fasti del passato. C'è molto da fare, con Giovanni Malagò che è il nostro candidato alla presidenza della FIGC abbiamo condiviso un programma di rilancio del nostro calcio che partirà dalle scuole, da tante cose, ma deve partire anche dal fatto di poter attrarre i grandi campioni nella nostra Serie A perché facciano crescere i ragazzi del futuro".

Il campionato italiano è apprezzato

Simonelli è realista nel dire che "il calcio italiano non sta benissimo, però devo aggiungere che la Serie A non è messa così male. Da tre anni facciamo media di 30mila spettatori a partita, un dato storico che non si registrava dagli anni Novanta quando avevamo i campioni. L'audience è in aumento, quindi il campionato è seguito e apprezzato. Abbiamo un problema a livello internazionale perché non abbiamo più i campioni che generano appeal e attirano i giovani".