C'è anche il possibile passaggio di Marco Palestra dall'Atalanta all'Inter tra i temi affrontati sul palco del panel “Fantacalcio: i protagonisti del 2026/27” del Festival della Serie A in corso a Parma. A prendere la parola ci sono l'ex difensore nerazzurro Danilo D'Ambrosio, il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani e l'ex centrocampista rossonero Cristian Brocchi.

La certezza di Trevisani: "Palestra upgrade rispetto a Dumfries"

"L'Inter sta trovando la quadra" ha assicurato il giornalista, facendo intuire che presto potrebbe arrivare l'intesa tra i due club, che secondo il Corriere dello Sport potrebbero discutere del'argomento proprio oggi a Parma, in occasione della pubblicazione del calendario per la stagione 2026/27. Trevisani aggiunge poi che si tratterebbe "di un upgrade rispetto a Dumfries", considerando anche che Palestra è "dieci anni più giovane dell'olandese. Sicuramente deve rimontare rispetto a Dumfries per esempio dal punto di vista dei tanti gol che fa".

Il botta e risposta D'Ambrosio-Brocchi

D'Ambrosio commenta l'eventuale sbarco di Palestra a Milano: "Se deve segnare di più per stare all'Inter? Al Cagliari doveva creare l’occasione, magari all’Inter se dovesse arrivare potrebbe essere messo più facilmente in porta dai compagni. Ha dieci anni di meno rispetto a Dumfries, sono tanti, ma certamente i dieci gol stagionali di Dumfries sono da recuperare". Poi la replica di Brocchi: "Mi chiedo se siamo pronti come Paese ad aspettarlo. Non è che alla prima partita si dirà: 'Eh ma l’Inter non è il Cagliari?'".