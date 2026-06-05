Amichevoli e playoff. Questi gli ultimi impegni per il settore giovanile dell'Inter in questo giugno 2026, prima del rompete le righe conclusivo. Alcune delle rappresentative maschili e femminili del club nerazzurro hanno degli obiettivi importanti da raggiungere e continueranno a farlo in questo weekend e nei giorni successivi di calcio giocato, mentre ai piani più alti si pianifica già la prossima stagione. Di seguito le partite in programma tra questo fine settimana e la prossima, come comunicato dall'Inter attraverso il proprio sito ufficiale:

UNDER 19 FEMMINILE Giovedì 4 giugno, ore 17:30- Amichevole: Inter-Juventus - KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 18 Sabato 6 giugno, ore 17:00 - Amichevole: Inter-Brescia- KONAMI Football Centre, Milano. Giovedì 11 giugno, ore 17:30/20:30 - Semifinale Playoff: Inter-Cesena/Torino - Cesena/Santarcangelo

UNDER 17 Mercoledì 10 giugno, ore 17:00 - Playoff, andata quarti di finale: Hellas Verona-Inter – Antistadio Hellas Verona, Verona

UNDER 16 Mercoledì 10 giugno, ore 11:00 – Playoff, semifinale andata: Inter-Roma – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 15 Domenica 7 giugno, ore 11:00 – Playoff, semifinale andata: Inter-Empoli – KONAMI Football Centre, Milano.

UNDER 15 FEMMINILE Domenica 31 maggio, ore 16:00 – Playoff, ritorno quarti di finale: Inter-Sampdoria (andata 5-1) – KONAMI Football Centre, Milano.