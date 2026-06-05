Secondo Sportitalia, l'ottimismo che si respira in casa Inter rispetto all'affare Marco Palestra è 'ben motivato'. La trattativa che i nerazzurri stanno portando avanti con l'Atalanta è decisamente diversa da quella per Lookman che un'estate fa diventò una telenovela di mercato dall'epilogo scontato. I rapporti tra la dirigenza di Viale della Liberazione e Alessandro Lucci, il procuratore del laterale di Buccinasco, sono solidi, tanto creare un corsia preferenziale in una corsa di mercato nella quale solo l'inserimento di un club di Premier League potrebbe cambiare le carte in tavola.

Oltre all'obiettivo Palestra, l'Inter continua a lavorare per Curtis Jones, pista che - stando al collega Gianluigi Longari - resta assolutamente viva, nonostante i contatti si siano momentaneamente interrotti sull'asse Milano-Liverpool. In difesa il nome in cima alla lista è sempre quello di Oumar Solet.

Quanto alle uscite, dopo quella ormai scritta di Denzel Dumfries, non sembrano esserci segnali di un addio di Hakan Calhanoglu: le sirene turche, questa volta spinte da una campagna elettorale più mediatica che concreta, non sembra spaventare l'Inter.