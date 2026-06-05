"Il fatto che tutti i giocatori e gli arbitri si trovino uno di fronte all'altro al centro del campo durante gli inni nazionali creerà un momento di unità, orgoglio ed emozione che apparterrà davvero alle squadre e a tutti i presenti nello stadio". Così Gianni Infantino, presidente della FIFA, annunciando una delle tante novità che si vedranno al prossimo Mondiale, in programma dall'11 giugno al 19 luglio tra Stati Uniti, Canada e Messico.

"Inoltre, avremo una cerimonia a 360 gradi completamente riprogettata che coinvolgerà ogni tifoso nello stadio, con striscioni con le bandiere nazionali ed elementi in campo pensati per creare un'esperienza unica e immersiva da ogni posto a sedere, oltre a nuovi elementi visivi – dagli archi d'ingresso dei giocatori alle bandiere sventolate – pensati per aumentare il senso di attesa, con caratteristiche speciali per alcune partite. La Coppa del Mondo FIFA riguarda ogni giocatore e ogni tifoso, e questa nuova cerimonia pre-partita lo rispecchia", ha aggiunto il numero uno del calcio mondiale sul proprio profilo Instagram.