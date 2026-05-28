La Fiorentina Primavera conquista lo Scudetto di categoria e riporta il tricolore a Firenze dopo 43 anni. La squadra allenata da Daniele Galloppa supera il Parma per 2-1 nella finalissima, al termine di una gara intensa e combattuta. Decisive nella ripresa le reti di Braschi e Kouadio, mentre nel finale Mikolajewski rende meno amaro il passivo per i ducali.

Primo tempo equilibrato e ricco di intensità

La partita si apre con un Parma molto aggressivo, capace di mettere in difficoltà i viola grazie a un pressing alto e continuo. Nonostante il predominio territoriale dei ducali, la prima vera occasione è della Fiorentina. Al 27’ Mazzeo salta due avversari sulla corsia sinistra e serve Puzzoli, che conclude di sinistro senza però trovare precisione e potenza. Il Parma risponde al 36’ con una splendida punizione di Mikolajewski, ma Leonardelli compie un grande intervento deviando in corner. Nel recupero della prima frazione arriva un’altra chance viola: Balbo trova Bertolini in area piccola, ma Astaldi salva il risultato con una parata decisiva.

Braschi e Kouadio decidono la finale

A inizio ripresa il Parma sfiora ancora il vantaggio con un traversone di Cardinali che costringe Trapani a un intervento provvidenziale. La svolta arriva al 73’: Mazzeo viene atterrato in area da Conde e l’arbitro Di Mario assegna il calcio di rigore tra le proteste degli emiliani. Dal dischetto Braschi è freddissimo e firma l’1-0. La Fiorentina prende fiducia e al minuto 82 trova anche il raddoppio: sugli sviluppi di un corner battuto da Montenegro, Kouadio è il più rapido di tutti a ribadire in rete di testa dopo una prima respinta difensiva. Nel finale Mikolajewski accorcia le distanze, ma non basta. È la Fiorentina a festeggiare uno Scudetto Primavera storico.