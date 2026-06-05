Aggiornamenti sulla situazione Curtis Jones arrivano come di consueto da Fabrizio Romano tramite il suo canale Youtube: "L'Inter su Curtis Jones continua a lavorare. Ci sono stati contatti tra Inter e Liverpool, coi Reds che vogliono 30 milioni più una percentuale sulla rivendita mentre i nerazzurri non vanno oltre i 20 milioni. C'è distanza ma si continua a lavorare sul fronte giocatore e sul fronte Liverpool. Serve pazienza, siamo ancora a giugno; bisogna limare delle differenze, poi Jones dà priorità all'Inter che vorrebbe raggiungere già da gennaio. Con Davide Frattesi che andrà via in estate, l'inglese sarebbe il suo sosttiuto".

Arrivederci alla prossima settimana

Si parla anche della situazione di Marco Palestra: "Non c'è mai stata la sensazione di poter arrivare a una chiusura già questa settimana. L'Inter ha continuato a lavorare fiduciosa sul fatto di avere la preferenza da parte del giocatore e del suo ambiente, per diversi fattori. Però bisognerà aspettare almeno la prossima settimana, e poi, se comunque il giocatore ha detto no al Newcastle, non ha rifiutato eventuali altre mete estere. Piste da tenere sempre aperte, anche perché l'Atalanta vuole partire da 50 milioni con l'Inter che parte da 42 può inserire dei bonus e una contropartita come Matteo Cocchi", la conclusione.