Vincenzo Montella, CT della Nazionale turca, prima dell'ultimo test di avvicinamento al Mondiale in programma contro il Venezuela ha parlato in conferenza stampa aggiornando su quelle che sono le condizioni di Hakan Calhanoglu, che ha goduto di uno scampolo di partita nel test di qualche giorno fa contro la Macedonia del Nord: "Abbiamo iniziato a reinserire gradualmente Hakan in squadra. Anche Kenan Yıldız inizierà a unirsi a noi. Kerem Aktürkoğlu potrebbe giocare qualche minuto in questa partita. Anche Ferdi Kadıoğlu si troverà nella stessa situazione... Il nostro obiettivo è preparare tutti al meglio per il 13 giugno".

L'orgoglio di una nazione

In vista dei Mondiali, Montella esprime fiducia nei suoi uomini: "Siamo una squadra consapevole delle proprie capacità. Abbiamo un Paese da rappresentare al meglio. Vogliamo rendere tutti orgogliosi. Per questo vogliamo raggiungere tutti i risultati che desideriamo, progredendo passo dopo passo, ma per farlo dobbiamo lavorare sodo. E quindi lavoreremo sodo. Farà caldo nel nostro ritiro, ma questo non ci scoraggerà. Perché è così che si affrontano i Mondiali".