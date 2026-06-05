Il forte interesse dell'Inter per Oumar Solet al momento non tocca l'Udinese. Parola di Gianluca Nani, direttore sportivo del club friulano intercettato in zona mista da diversi colleghi, compresi quelli di TMW: "Solet è uno dei calciatori che ci chiedono, ma non è l’unico - la premessa del dirigente bianconero -. È la certificazione di un buon lavoro fatto ma questo non significa che venderemo tutti. Non abbiamo bisogno di vendere, anche se fa parte del nostro modo di fare calcio: se le offerte diventano opportunità per il calciatore e per il club, vengono prese in considerazione, ma l’importante è saper costruire una squadra competitiva".

"Solet-Inter, al momento non c'è una trattativa"

Rispondendo a esplicita domanda sulla possibile destinazione Inter per Solet, il ds Nani non usa troppi giri di parole: "È una delle squadre che non ce l’ha chiesto. Immagino che possa piacere, ma non c’è trattativa. Altre squadre hanno chiesto informazioni concrete, ma le cifre non le dico: le trattative si fanno riservatamente. Ad oggi non c’è nulla in chiusura, solo interesse per lui e per altri calciatori. Mi preoccuperei se non mi chiamasse nessuno".

L'idea di operazione

L'Udinese valuta Solet 25 milioni nonostante un contratto in scadenza tra un anno. Contratto che andrebbe dunque rinnovato per un altro anno per permettere all'Inter, stando alle indiscrezioni degli ultimi giorni, di prenderlo in prestito oneroso con obbligo di riscatto a condizioni facili da raggiungere.