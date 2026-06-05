Inter e Atalanta si ritroveranno oggi, rappresentato da Beppe Marotta e da Luca Percassi, a Parma per la compliazione dei calendari di Serie A. Le due società sono al centro delle discussioni riguardo al futuro di Marco Palestra. "Tutto lascia credere - si legge sul Corriere dello Sport - che sarà pure l’occasione per un nuovo confronto, ovviamente con Palestra l centro dei discorsi. Peraltro, il presidente interista si tratterà a Parma fino a domani, visto che nel calendario degli eventi della rassegna, in mattinata, ci sarà la celebrazione proprio del Double nerazzurro".

Palestra-Inter, incontro a Parma tra Marotta e Percassi

"Non è che Percassi e Marotta abbiano bisogno di appuntamenti del genere per incrociarsi - prosegue la riflessione sulle pagine del quotidiano -. Ma il fronte Palestra è talmente caldo che un aggiornamento tra le parti diventa naturale. Inter e Atalanta hanno già avuto modo di verificare le proprie posizioni. Da viale Liberazione è stata avanzata una proposta, da 42 milioni di euro più bonus. E dal club orobico è arrivata pure una risposta negativa, senza però una chiusura rispetto alla cessione dell’esterno. Al contrario, l’Atalanta è assolutamente aperta alla sua partenza. E, da questo punto di vista, c’è una netta differenza della vicenda Lookman di un anno fa. Vuole farlo, però, ai suoi numeri. Vale a dire 53 milioni".