Nell'ufficializzare virtualmente l'arrivo di Pietro Accardi come nuovo direttore sportivo della squadra rossoblu, Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, attraverso i microfoni di Sky Sport ha voluto ringraziare per il lavoro svolto il predecessore Guido Angelozzi, artefice della scoperta Marco Palestra che in Sardegna si è consacrato nel calcio che conta calamitando l'attenzione dell'Inter e di grandi club europei: "Ha avuto delle intuizioni come quella di Palestra, che è arrivato da noi in prestito, purtroppo senza diritto di riscatto, grazie al suo lavoro. Faccio un enorme in bocca al lupo a quello che sarà il nuovo DS, penso di ufficializzarlo a giorni".

Il Cagliari cerca profili giovani. Come Berenbruch

Come agiranno i rossoblu sul mercato la prossima stagione? "Cercheremo di andare avanti col progetto giovani, e sul mercato andremo a cercare profili giovani, preferibilmente italiani ma non solo, cercando di avere nello spogliatoio 3-4 elementi di esperienza che aiuteranno i giovani a inserirsi e la squadra nei momenti di difficoltà", chiosa Giulini, che secondo le ultime voci di mercato vorrebbe portare alla corte di Fabio Pisacane il centrocampista dell'Inter Under 23 Thomas Berenbruch.