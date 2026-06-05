Raggiunto a margine del panel 'Brocchi si nasce, campioni si diventa' al Festival della Serie A in corso a Parma, Cristian Brocchi parla alla stampa tracciando un bilancio della Serie A appena conclusa che ha visto l'Inter trionfare: "La cosa importante è fare i complimenti all'Inter, ha fatto una stagione incredibile e meritato di vincere. Poi per quelle che sono andate in Champions faccio i complimenti al Como, ha fatto qualcosa di diverso e forse qualcuno ancora non l'ha capito. È la dimostrazione che programmazione e idee portano al risultato", le parole riportate da TMW.

La Juventus e la conferma di Spalletti?

"Giustamente confermato, per allenare la Juventus ci vuole un pedigree che non molti hanno. E' un signor allenatore, purtroppo per loro hanno sbagliato un paio di partite fondamentali ma ha dato qualcosa di importante e se avesse avuto Vlahovic qualche mese in più probabilmente avrebbe raggiunto l'obiettivo".

Si aspettava che Allegri avrebbe ritrovato squadra così in fretta?

"Ci sono allenatori che hanno fatto cose importanti e lui è uno di questi. Non è un'annata con un obiettivo mancato che può cambiare le grandi cose fatte in carriera. C'è chi è a favore e chi contro, ma per quello che ha fatto in carriera ha avuto il modo di avere altre opportunità".

Spalletti ha chiesto carisma e carattere sul mercato...

"Per giocare in Juventus, Milan o Inter devi avere per forza un carattere forte, serve per sostenere la mediaticità. Non è una cosa che migliori, o ce l'hai o non ce l'hai. Dei giocatori si conosce tutto, per questo nella scelta vai già su determinati profili".