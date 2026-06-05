Arriva anche il commento dell'AD della Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo alla notizia dell'accordo con l'AIC che porterà all'organizzazione del Gran Gala del Calcio il prossimo 2 settembre al Teatro alla Scala di Milano: "Abbiamo deciso di stringere una partnership con l'AIC per accrescere ulteriormente il valore della Serie A e dei suoi protagonisti, impegnandoci a rafforzare il Gran Galà del Calcio, manifestazione storica in cui vengono premiati i migliori giocatori della stagione appena conclusa secondo il giudizio degli stessi protagonisti".

Sulla decisione di aprire le porte di uno dei più importanti palcoscenici al mondo, De Siervo ha aggiunto: "La scelta del Teatro alla Scala come sede del premio è particolarmente significativa perché rappresenta il più importante palcoscenico italiano, dove vengono celebrati da sempre i grandi interpreti della musica, del balletto e dell'Opera internazionale. Nella serata del 2 di settembre renderemo omaggio ai protagonisti che, con il loro talento e la loro passione, danno vita ogni settimana allo spettacolo del nostro campionato, che era e resta lo sport più amato dagli italiani ".