La FIFA ha svelato ulteriori dettagli sui nuovi principi di distribuzione del 'Club Benefits Programme' (CBP) per la Coppa del Mondo 2026, che si appresta a offrire premi senza precedenti ai club di tutte le confederazioni, sulla base di un modello più inclusivo ed equo che, per la prima volta, premierà direttamente i club che hanno messo a disposizione i propri giocatori per le partite di qualificazione alla rassegna planetaria.

Il Consiglio FIFA ha confermato che il fondo di 355 milioni di dollari, concordato nell'ambito del rinnovato protocollo d'intesa tra la FIFA e gli European Football Clubs (EFC), che rappresenta un aumento del 70% rispetto all'edizione 2022, sarà suddiviso in due stanziamenti distinti.

Un totale di 100 milioni di dollari è stato riservato ai club che hanno messo a disposizione i propri giocatori per le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026, e sarà distribuito in base al numero di giocatori per partita. Con 905 partite di qualificazione già disputate, il beneficio previsto è di circa 2.360 dollari per giocatore a partita.

Ulteriori 250 milioni di dollari saranno distribuiti tra le società i cui giocatori parteciperanno al torneo finale, che si terrà dall'11 giugno al 19 luglio 2026. I pagamenti saranno calcolati su base giornaliera per giocatore, tenendo conto sia dell'inclusione in rosa che della durata della partecipazione di ciascun giocatore. Il ritorno minimo previsto è di circa 5.000 dollari per giocatore al giorno, con le cifre definitive che saranno confermate dopo il torneo.

I restanti 5 milioni di dollari, tenuti in riserva, dopo la deduzione dei costi amministrativi relativi all'attuazione del Programma, saranno destinati al calcio mondiale per club in base a un accordo tra FIFA ed EFC.

"Migliaia di club in tutto il mondo contribuiscono ogni giorno allo sviluppo di giocatori che sognano di rappresentare le proprie nazioni alla Coppa del Mondo FIFA - ha spiegato il presidente della FIFA Gianni Infantino -. Grazie al 'Club Benefits Programme' della Coppa del Mondo FIFA 2026, e per la prima volta grazie all'inclusione di tutte le partite di qualificazione, un numero di club senza precedenti riceverà una quota dei benefici economici generati dalla Coppa del Mondo FIFA, a riconoscimento del loro contributo fondamentale al successo del calcio internazionale. Da circa 1.000 partite tra qualificazioni e torneo finale, questo programma destinerà 355 milioni di dollari al calcio per club, con un incremento del 70% rispetto all'ultima edizione. Questo è un ulteriore vantaggio derivante dall'ampliamento della Coppa del Mondo FIFA: un maggiore supporto per l'intero ecosistema calcistico, a beneficio dei club che forniscono tutti i giocatori che competono per brillare sul palcoscenico mondiale. Ringrazio il Consiglio FIFA e i club calcistici europei per il loro supporto nel rendere possibile questo programma storico a vantaggio di tanti giocatori e dei loro club in tutto il mondo".

"Il Club Benefits Programme è una parte essenziale della partnership strategica a lungo termine tra l'EFC e la FIFA e andrà a beneficio di centinaia di club europei e internazionali di ogni dimensione - ha aggiunto il numero uno dell'EFC, Nasser Al-Khelaïfi -. Sono molto lieto che, per la prima volta, il supporto finanziario coprirà anche le partite di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA, garantendo che un numero di club senza precedenti possa beneficiare della cessione dei propri giocatori. Questo accordo sottolinea la solidità della partnership tra club e nazionali, con l'EFC che lavora per gli interessi collettivi di tutti i suoi membri e non membri nell'intero ecosistema calcistico. I club svolgono un ruolo fondamentale nel successo del calcio internazionale attraverso lo sviluppo, l'impiego e la cessione dei giocatori, mentre il calcio delle nazionali continua a sostenere la crescita e la visibilità globale del calcio per club".

"L'ammissibilità dei club è determinata in base alla registrazione del giocatore al momento della cessione, con disposizioni chiare per il torneo finale in merito alla copertura dei giocatori sostitutivi e dei trasferimenti a metà torneo, al fine di garantire equità e trasparenza", fanno sapere da Zurigo.