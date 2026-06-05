Inter Campus e il 'MaRHE Center' dell’Università di Milano-Bicocca sono tornati a collaborare alle Maldive, nel Faafu Atoll, per portare avanti 'Playing with Corals', il progetto realizzato grazie al supporto di 'UEFA Foundation for Children',

Attraverso lo sport, il progetto promuove la sensibilizzazione dei più giovani sulla fragilità degli ecosistemi corallini e dell’ambiente marino, evidenziando anche i rischi che il deterioramento di questi habitat comporta per le comunità locali e per l’uomo.

La missione è stata anche l’occasione per celebrare la conclusione della prima edizione del progetto e l’avvio ufficiale della seconda edizione, che si svilupperà nei prossimi due anni, con un focus particolare sulle minacce che mettono a rischio l’ambiente marino.

"Anche in questa occasione abbiamo trovato grande disponibilità e partecipazione da parte del Ministero della Gioventù, dello Sport e del Fitness delle Maldive, delle istituzioni locali, dei ricercatori e della comunità del Faafu Atoll, che continuano ad accompagnare con entusiasmo il percorso di crescita del progetto", si legge sul sito del club nerazzurro.