Tarik Muharemovic e Kerim Alajbegovic restano tutt'oggi due pezzi pregiati di questa sessione di mercato, entrambi accostati all'Inter, entrambi stelle della Nazionale bosniaca che ha impedito all'Italia di qualificarsi al Mondiale ed entrambi sull'uscio della porta pronti a fare il salto in una big. In tal senso, nel corso di un'intervista al CT della Bosnia, Sergej Barbarez, TMW ha chiesto se i due giovani sono pronti per un'esperienza più impegnativa: "Hanno fatto passi da gigante in quelle che sono essenzialmente le loro prime stagioni a livello senior. Hanno dimostrato di possedere qualità e potenziale, ma quando si tratta di scegliere la prossima squadra, credo che la cosa più importante sia che continuino a giocare con regolarità. In questa fase della loro carriera, un minutaggio costante è più prezioso di qualsiasi altra cosa, perché è il modo migliore per i giovani giocatori di crescere e continuare a migliorare. Per quanto riguarda il passo successivo, penso che siano pronti per un livello di calcio anche più alto, ovviamente se è quello che desiderano. Hanno il potenziale per fare questo salto".