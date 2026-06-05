La Nazionale italiana Under 17 ieri ha scritto la storia qualificandosi per la finale dell'Europeo di categoria grazie alla vittoria dopo i tiri di rigore sui pari età della Spagna, al Lilleküla Stadium di Tallinn. E' la quinta volta che gli azzurrini si spingono così lontano nella competizione, vinta una sola volta nel 2024 in virtù del 3-0 imposto al Portogallo.

"Sono contento, non solo perché abbiamo raggiunto un traguardo importantissimo come la finale di un Europeo, ma anche per il percorso che ci ha portato a conquistare la possibilità di giocarcela - ha dichiarato a Figc.it il tecnico Daniele Franceschini -. I ragazzi, dal round 1 al round 2 e anche in questa fase finale, sono cresciuti partita dopo partita, acquisendo sempre più consapevolezza nei propri mezzi fino a meritarsi tutto questo. Sono davvero fiero di loro. In questi giorni – conclude – penseremo a recuperare le energie. Alla squadra dirò quello che ripeto sempre: godersi il momento, divertirsi e fare ciò che sanno fare meglio, ovvero giocare a calcio".

L'Italia tornerà in campo, sempre al Lilleküla Stadium di Tallinn, domenica 7 giugno (ore 20 locali, ore 19 italiane), per contendersi il titolo continentale contro il Belgio, che, nell’altra semifinale andata in scena nel pomeriggio, ha battuto la Francia per 2-1.