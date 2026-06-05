Brutta "sveglia" per la nazionale serba, in cui giocavano dal primo minuto i fratelli Aleksandar e Filip Stankovic. Il Messico ha infatti battuto con un largo 5-1 gli ospiti all'Estadio Nemesio Díez di Toluca. Avanti dopo 20' i serbi con una rete di Stanic, poi il ritorno a valanga del Messico con una cinquina avviata dal genoano Vasquez. A condannare gli europei sono stati anche due autogol, di Bukinac e Avdic, oltre alle reti di Jimenez e Chavez. Eloquenti le statistiche della gara: 18 tiri totali a 3 di cui 6 in porta a 1 in favore dei messicani. Filip Stankovic è uscito dopo 63' col risultato già sul 3-1, il fratello Aleksandar al 76' con i messicani che avevano firmato anche il poker.

Stankovic jr battuto 5-1 con la sua Serbia in Messico

Sul fronte Aleksandar Stankovic si attendono novità nelle prossime settimane. L'Inter riacquisterà il giocatore, ma deve decidere se trattenerlo o meno in rosa, decisione che potrebbe anche avvenire dopo il ritiro estivo. Il centrocampista è reduce da una grande stagione al Bruges e le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione di tante pretendenti, particolarmente in Premier League, dove alcuni club potrebbero sborsare fino a 40 milioni di euro per provare ad averlo.