Fabio Capello, presente sul palco dei sorteggi di Parma, ha parlato così della formazione nerazzurra: "Chivu giocatore intelligente e allenatore intelligente, ha capito i punti che doveva toccare dopo la scorsa stagione. Si è permesso un calcio diverso, ha vinto meritatamente campionato e Coppa. L'ho avuto come giocatore e ha davvero dimostrato tanto, complimenti".