Fabio Capello, presente sul palco dei sorteggi di Parma, ha parlato così della formazione nerazzurra: "Chivu giocatore intelligente e allenatore intelligente, ha capito i punti che doveva toccare dopo la scorsa stagione. Si è permesso un calcio diverso, ha vinto meritatamente campionato e Coppa. L'ho avuto come giocatore e ha davvero dimostrato tanto, complimenti".

Sezione: Focus / Data: Ven 05 giugno 2026 alle 19:14
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione