Per sostituire il partente Denzel Dumfries, l'Inter ha già deciso che farà il possibile per strappare Marco Palestra all'Atalanta. Ma se proprio non riuscisse a convincere i bergamaschi, ipotesi che non si può escludere a priori vista l'alta richiesta e il precedente con Ademola Lookman, in Viale della Liberazione vireranno su altri profili, sicuramente meno costosi dell'esterno di Buccinasco. Tre i nomi ad oggi sul taccuino nerazzurro per la fascia destra, come riporta Calciomercato.com. Si tratta di Michael Kayode, Dodò e Dan Ndoye.

Kayode, classe 2004 in forza al Brentford, è un profilo che da quando è in Premier League è stato seguito anche da Juventus e Napoli, ma senza mai approcciare colloqui; a Dodò, esterno classe 1998 della Fiorentina (contratto in scadenza nel 2027) avevano già pensato un anno fa quando alcuni club stranieri avevano approcciato Dumfries (uno di questi era il Barcellona); Ndoye, classe 2000 del Nottingham Forest, è un vecchio pallino del direttore sportivo Piero Ausilio che lo apprezza da quando giocava al Bologna e da quando si è trasferito in Inghilterra l'ha già trattato.

Ad ogni modo, prima di valutare alternative, in Viale della Liberazione insisteranno per Palestra almeno fino a quando non avranno la certezza che l'operazione non si potrà concretizzare.