Brusca battuta d'arresto per la Francia nella preparazione al Mondiale. A Nantes, i Bleus di Didier Deschamps sono stati sconfitti 2-1 dalla Costa d’Avorio, che ha conquistato la prima vittoria della sua storia contro la selezione francese.

I padroni di casa hanno dominato gran parte del primo tempo, creando numerose occasioni soprattutto con Kylian Mbappé, fermato più volte dall’ottimo Yahia Fofana. Dopo diversi tentativi, la Francia è riuscita a sbloccare il risultato allo scadere della prima frazione grazie a Rayan Cherki, autore di una brillante azione personale conclusa con un preciso tiro alle spalle del portiere ivoriano.

La svolta nella ripresa

Nella ripresa, però, la partita è cambiata. La Costa d’Avorio ha alzato il ritmo e ha trovato il pareggio al 53’ con Guéla Doué, servito perfettamente da Nicolas Pépé. I francesi hanno accusato il colpo e, nonostante alcuni cambi operati da Deschamps, non sono riusciti a ritrovare brillantezza.

Nel finale è arrivata la rete decisiva: all’84’ lo stesso Doué ha confezionato l’assist per Amad Diallo, che con una splendida conclusione al volo ha battuto Mike Maignan e completato la rimonta.

Per la Francia si tratta di un campanello d’allarme a pochi giorni dal Mondiale. La Costa d’Avorio, invece, si presenta alla rassegna iridata con entusiasmo e fiducia dopo un successo storico contro una delle favorite del torneo. 89' minuti in campo per il nerazzurro Marcus Thuram che ha poi lasciato spazio a Bradley Barcola. Esordio al 68' con la Costa d'Avorio per Ange-Yoan Bonny