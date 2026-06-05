Marco Palestra è sempre più nei pensieri dell'Inter. E' il giocatore su cui i nerazzurri spingono, come riporta La Gazzetta dello Sport, per far sì che Cristian Chivu possa averlo già dal raduno di metà luglio e poi nel ritiro in Germania. A maggior ragione dopo la partenza di Denzel Dumfries.

Palestra-Inter, la carta Cocchi piace all'Atalanta

"Non resta che trovare la quadra con l'Atalanta, proprietaria del suo cartellino - si legge sulla rosea -. La Dea valuta il suo gioiello 50 milioni e da questa cifra non è intenzionata a scendere. Almeno non troppo. L'ultima offerta dell'Inter si è assestata sui 42 e il "no" ricevuto come risposta è servito a ribadire quella posizione. Ma una chiave per arrivare a dama e per farlo, come detto, in tempi ragionevolmente brevi - potrebbe essere l'inserimento nei dialoghi lungo quest'asse Milano-Bergamo del giovane Matteo Cocchi: un nome che all'Atalanta non dispiace affatto".

Palestra, Cocchi e il ruolo di Lucci

Cocchi può dunque essere una parziale contropartita, ma ci dovrà comunque essere un aumento della base fissa dell'offerta per avvicinarsi a quota 50 milioni di euro, come richiesto dalla parte dell'Atalanta. E non è un dettaglio che il procuratore di Cocchi sia diventato Alessandro Lucci, che cura anche gli interessi di Palestra, perché permette di avere un interlocutore unico per entrambi.