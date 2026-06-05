Se l'Inter del prossimo anno dovrebbe ripartire in attacco dalla coppia titolare formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, l'Italia a settembre dovrebbe invece ricominciare con Pio Esposito come centravanti titolare. Da lui e da Donnarumma in porta, secondo il Corriere dello Sport.

La precocità di Esposito: solo Meazza e Rivera come lui

"Sono passati da due mesi dai playoff in Bosnia. Retegui (frattura) e Kean (caviglia) hanno chiuso la stagione ai box. Pio continua a volare. Si tratta del quarto centro in 8 presenze. Uno ogni 95 minuti. Esposito è entrato nella scia dei grandi della storia azzurra. Medie da record. Pio è solo il terzo giocatore a realizzare più di tre gol in Nazionale maggiore prima di compiere 21 anni dopo due mostri sacri come Meazza (11 reti) e Rivera (5)".

Esposito, i meriti di Gattuso

Il quotiidano riconosce a Gattuso il merito di aver anticipato il suo ingresso in nazionale. "Non si può discutere Esposito, l’ex ct è stato criticato per aver sostituito troppo presto Kean, esausto e con la tibia dolorante. Il cammino di Pio negli ultimi dodici mesi è stato esaltante anche in azzurro, ma doveva cancellare il rigore sbagliato a Zenica. Esposito ci ha portato a un centimetro dal Mondiale, mancando il 2-1 che avrebbe fatto diventare Gattuso un eroe. Ha ricominciato a segnare in Lussemburgo. Se lo godranno Mancini (favorito) o Conte dopo l’estate. Un dato è certo: il dibattito di Coverciano sul centravanti è finito. Qualsiasi tecnico dovesse essere scelto dal nuovo presidente, l’Italia ripartirà da Pio".