Alessandro Dal Canto, tecnico del Prato, ha parlato ai microfoni di TMW, soffermandosi sulla prospettiva nerazzurra: "Sull'aspetto tecnico per l'Inter non sarei così preoccupato dall'uscita di Dumfries e dall'arrivo di Palestra, per quanto l'olandese sia stato una certezza e l'italiano non abbia ancora giocato in un contesto di primo livello. Per quanto riguarda i progetti del prossimo anno sono convinto che avranno entrambe squadre forti; del resto anche il Napoli vinse lo scudetto con Spalletti dopo una rivoluzione. In Europa di certo dovranno fare meglio".

Sezione: News / Data: Ven 05 giugno 2026 alle 19:29
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione