Alessandro Dal Canto, tecnico del Prato, ha parlato ai microfoni di TMW, soffermandosi sulla prospettiva nerazzurra: "Sull'aspetto tecnico per l'Inter non sarei così preoccupato dall'uscita di Dumfries e dall'arrivo di Palestra, per quanto l'olandese sia stato una certezza e l'italiano non abbia ancora giocato in un contesto di primo livello. Per quanto riguarda i progetti del prossimo anno sono convinto che avranno entrambe squadre forti; del resto anche il Napoli vinse lo scudetto con Spalletti dopo una rivoluzione. In Europa di certo dovranno fare meglio".