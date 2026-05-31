Si è chiusa la regular season del campionato U18 con l’Inter protagonista assoluta. I nerazzurri, già certi del primo posto e della qualificazione alla Final Four, hanno confermato il proprio stato di forma superando il Bologna per 5-3 nell’ultimo turno, proprio contro la terza forza del torneo.

Alle spalle dell’Inter chiude la Roma, mentre il Bologna completa il podio al terzo posto. In zona playoff accedono anche Torino, Cesena e Atalanta, che si contenderanno l’accesso alle fasi decisive insieme alle migliori della stagione.

Classifica finale: Inter davanti a tutti

Il campionato si chiude con questa graduatoria:

Inter 81, Roma 74, Bologna 67, Torino 61, Cesena 61, Atalanta 59, Genoa 59, Fiorentina 57, Napoli 56, Parma 50, Sassuolo 47, Monza 46, Verona 44, Milan 42, Lecce 42, Lazio 41, Cremonese 35, Frosinone 23, Cagliari 13.

Il tabellone playoff

Nei playoff scudetto l’Inter affronterà la vincente tra Bologna e Atalanta, in un incrocio che potrebbe proporre subito una sfida di alto livello. La Roma, dall’altra parte del tabellone, proverà a inserirsi nella corsa al titolo dopo una stagione altrettanto positiva.

La Final Four si preannuncia così come un confronto tra le migliori realtà giovanili del panorama italiano, con l’Inter grande favorita ma con diverse squadre pronte a sorprendere.