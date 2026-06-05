La Serie A 2026-2027 è realtà: è stato infatti svelato il calendario della stagione 2026-2027, che, se è vero come disse Beppe Marotta che il campionato è una corsa a tappe, allora per l'Inter il finale sarà all'insegna dei tapponi alpini. Andiamo con ordine: la partenza, con Monza in casa e Cagliari in trasferta, ricalca in toto la stagione della seconda stella, poi il primo strappo con la gara col Napoli. I derby col Milan cadranno in ricorrenze particolare: l'andata il primo novembre, il ritorno nel weekend di San Valentino. Ma occhio alla grande chiusura: già nel girone di andata l'ultima partita sarà quella contro la Juventus, ma è il finale di campionato che fa tremare un po' i polsi, visto che saranno condensati gli impegni con Como, Juventus, Lazio, fino all'ultimo match del 30 maggio col Sassuolo.
Ecco il calendario completo:
GIRONE DI ANDATA
1ª GIORNATA - 22-23 agosto 2026 INTER-Monza
2ª GIORNATA - 29-30 agosto 2026 Cagliari-INTER
3ª GIORNATA - 5-6 settembre 2026 INTER-Napoli
4ª GIORNATA - 12-13 settembre 2026 INTER-Udinese
5ª GIORNATA - 19-20 settembre 2026 Roma-INTER
6ª GIORNATA - 10-11 ottobre 2026 INTER-Parma
7ª GIORNATA - 17-18 ottobre 2026 Bologna-INTER
8ª GIORNATA - 24-25 ottobre 2026 INTER-Fiorentina
9ª GIORNATA - mercoledì 28 ottobre 2026 Venezia-INTER
10ª GIORNATA - 31 ottobre-1 novembre 2026 Milan-INTER
11ª GIORNATA - 7-8 novembre 2026 INTER-Como
12ª GIORNATA - 21-22 novembre 2026 Atalanta-INTER
13ª GIORNATA - 28-29 novembre 2026 INTER-Genoa
14ª GIORNATA - 5-6 dicembre 2026 Frosinone-INTER
15ª GIORNATA - 12-13 dicembre 2026 INTER-Torino
16ª GIORNATA - 19-20 dicembre 2026 Lecce-INTER
17ª GIORNATA - 2-3 gennaio 2027 INTER-Sassuolo
18ª GIORNATA - mercoledì 6 gennaio 2027 Lazio-INTER
19ª GIORNATA - 9-10 gennaio 2027 INTER-Juventus
GIRONE DI RITORNO
20ª GIORNATA - 16-17 gennaio 2027 Parma-INTER
21ª GIORNATA - 23-24 gennaio 2027 INTER-Venezia
22ª GIORNATA - 30-31 gennaio 2027 Napoli-INTER
23ª GIORNATA - 6-7 febbraio 2027 INTER-Cagliari
24ª GIORNATA - 13-14 febbraio 2027 INTER-Milan
25ª GIORNATA - 20-21 febbraio 2027 Fiorentina-INTER
26ª GIORNATA - 27-28 febbraio 2027 INTER-Atalanta
27ª GIORNATA - 6-7 marzo 2027 Udinese-INTER
28ª GIORNATA - 13-14 marzo 2027 Torino-INTER
29ª GIORNATA - 20-21 marzo 2027 INTER-Frosinone
30ª GIORNATA - 3-4 aprile 2027 Genoa-INTER
31ª GIORNATA - 10-11 aprile 2027 INTER-Roma
32ª GIORNATA - 17-18 aprile 2027 Monza-INTER
33ª GIORNATA - 24-25 aprile 2027 INTER-Bologna
34ª GIORNATA - 1-2 maggio 2027 Como-INTER
35ª GIORNATA - 8-9 maggio 2027 INTER-Lecce
36ª GIORNATA - 15-16 maggio 2027 Juventus-INTER
37ª GIORNATA - 22-23 maggio 2027 INTER-Lazio
38ª GIORNATA - 29-30 maggio 2027 Sassuolo-INTER
RIVIVI IL LIVE
19.26 - Si chiude la serata coi convenevoli di rito. La Serie A 2026-2027 è realtà.
19.25 - Arriva sul palco Gianni Grazioli, direttore generale dell'AIC: "A votare i migliori della scorsa stagione saranno anche calciatori e arbitri".
19.21 - Chiude la serata l'AD della Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo: "Sarà confermata la Haier Cam per gli arbitri, novità nella quale abbiamo creduto per primi in Europa. Abbiamo deciso poi di acquisire una realtà importante com Fantacalcio. Infine, e questa è una novità importante, abbiamo ottenuto la possibilità di lavorare con l'AIC per rilanciare il Gran Galà del Calcio: il 2 settembre al Teatro della Scala riusciremo a raccontare a tutti voi gli undici migliori giocatori della stagione".
19.20 - Si passa alla parte broadcasting. Con la citazione di un premio speciale.
19.17 - FInale infuocato: Inter-Lazio alla 37esima, Sassuolo-Inter alla 38esima.
19.15 - Ecco la 33esima con Inter-Bologna, poi ci sarà il Como in trasferta, la gara col Lecce e Juve-Inter alla 36esima: qui potrebbe giocarsi lo Scudetto.
19.14 - Siamo al rush finale, mancano sei turni da scoprire.
19.12 - Giornata 27 con Udinese-Inter, poi ancora trasferta a Torino e impegno interno col Frosinone. Genoa-Inter dopo la sosta di marzo per poi ospitare la Roma prima di Monza-Inter il 18 aprile.
19.11 - Momento di sospensione per parlare del programma della Coppa Italia.
19.06 - Avanti veloce: Inter-Cagliari alla 23esima, derby di ritorno subito dopo insieme a Napoli-Juventus. Poi trasferta a Firenze e gara con l'Atalanta.
19.04 - Il girone di ritorno partirà con la trasferta di Parma, la gara col Venezia e la trasferta di Napoli alla terza.
19.02 - Si va avanti: giornata numero 16 sfida con il Lecce, poi Sassuolo e Lazio. Si chiude col big match contro la Juventus a San Siro.
19.01 - Pausa per la presentazione del pallone della Serie A 2026-2027,
18.59 - Dopo la sosta di novembre, trasferta a Bergamo, poi nell'ordine ci saranno gli impegni con Genoa, Frosinone e Torino.
18.57 - Si prosegue con Venezia-Inter alla nona, mentre il primo novembre sarà Milan-Inter. Sette giorni dopo, il sempre complicato match col Como.
18.55 - Avanti con le giornate: alla quarta sarà Inter-Udinese, poi trasferta nella Roma giallorossa. Alla sesta, incrocio col Parma per poi affrontare la trasferta di Bologna e la Fiorentina a San Siro all'ottava.
18.49 - Prima trasferta a Cagliari alla seconda giornata (anche qui, déjà-vu col 2023-2024), poi sarà subito big match col Napoli.
18.48 - Sarà quindi Inter-Monza la prima stagionale per i nerazzurri. Era già successo nel 2023-2024, nell'anno della seconda stella: finì 2-0 con doppietta di Lautaro Martinez.
LA PRIMA GIORNATA DELLA SERIE A 2026-2027
Atalanta-Sassuolo
Bologna-Lazio
Frosinone-Juventus
Genoa-Napoli
Inter-Monza
Parma-Cagliari
Roma-Fiorentina
Torino-Milan
Udinese-Como
Venezia-Lecce
18.44 - Ci siamo, ecco la prima giornata.
18.43 - Prendono posto Fabio Capello e Ciro Ferrara, opinionisti speciali della serata.
18.39 - Arriva Andrea Butti, Head of Competitions, che presenta i criteri di compilazione del calendario.
18.36 - Arriva anche l'AD di Enilive Stefano Ballista: "Il meglio deve ancora venire? Concordo. Anche se abbiamo fatto già tanto. Questo è stato un anno avvincente, nel quale siamo cresciuti insieme con Lega Serie A e i club. È cresciuta la conoscenza del nostro brand e l'offerta dei nostri prodotti, la base perché il meglio debba davvero ancora venire".
18.34 - Sale sul palco anche Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A: "Cosa rende speciale la Serie A? Il nostro è sempre un campionato molto avvincente e lo testimoniano i dati: l'audience è in aumento e gli stadi sono sempre pieni come non avveniva negli anni '90, vuol dire che il pubblico apprezza il calcio italiano".
18.32 - Sul palco anche la maglia di Lautaro Martinez, uno dei protagonisti dell'ultimo campionato.
18.30 - Si comincia, sale sul palco il trofeo della Coppa Italia.
18.24 - Ricordiamo i criteri di compilazione del calendario:
3 FINESTRE FIFA ANZICHÉ 4: A partire dalla Stagione 2026/27 ci sarà l’accorpamento delle finestre FIFA di Settembre e Ottobre in un’unica sosta con 4 date per le nazionali e il Campionato si interromperà consecutivamente domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre 2026.
ASIMMETRIA: La sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno.
8 GIORNATE: Un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria.
TURNI INFRASETTIMANALI: Le giornate 9 (28 ottobre) e 18 (6 gennaio) saranno i due turni infrasettimanali del Campionato Serie A Enilive 2026/2027.
DERBY: Calendarizzati in giornate diverse e non alla prima o all’ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale (giornata 9).
GARE TRA SQUADRE PARTECIPANTI ALLE COMPETIZIONI EUROPEE: Le Società partecipanti alla UEFA Champions League non affrontano le Società partecipanti alla UEFA Europa League ed alla UEFA Europa Conference League nelle giornate 7ª, 21ª, 25ª, 28ª, 31ª, 34ª comprese tra due turni di Competizioni UEFA “back to back” e per la 4ª giornata limitatamente alle Società partecipanti alla UEFA Europa League.
ALTERNANZA: È prevista alternanza degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società: INTER-MILAN, LAZIO-ROMA, JUVENTUS-TORINO.
18.22 - Sul palco saliranno Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida, con la partecipazione del Presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, dell'Amministratore Delegato Luigi De Siervo, dell'Head of Competition Andrea Butti e di Stefano Ballista, Amministratore Delegato di Enilive, title sponsor della competizione. La presentazione delle giornate di campionato sarà arricchita dalla presenza degli Ambassador di Lega Serie A Fabio Capello e Ciro Ferrara, in studio per commentare gli accoppiamenti del calendario della prossima stagione.
18.15 - Ancora qualche minuto prima dell'inizio della cerimonia.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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