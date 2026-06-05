La stagione di Serie A 2026-2027, il cui calendario è stato svelato quest'oggi, sarà la terza del nuovo ciclo di diritti televisivi. Protagoniste fino al 2028/29 saranno ancora una volta DAZN e Sky, le due emittenti che trasmettono le partite di Serie A dal 2018 a oggi. Anche per le prossime tre stagioni, la spartizione degli incontri sarà quella che abbiamo già conosciuto negli ultimi anni: tutte le partite in diretta solo su DAZN e tre partite a giornata in diretta su Sky, in co-esclusiva.

Anche per questa stagione, quindi, la suddivisione degli incontri sarà la seguente:

Venerdì, ore 20.45 – slot DAZN

Sabato, ore 15.00 – slot DAZN

Sabato, ore 18.00 – slot DAZN

Sabato, ore 20.45 – slot DAZN e Sky

Domenica, ore 12.30 – slot DAZN

Domenica, ore 15.00 – slot DAZN

Domenica, ore 15.00 – slot DAZN

Domenica, ore 18.00 – slot DAZN e Sky

Domenica, ore 20.45 – slot DAZN

Lunedì, ore 20.45 – slot DAZN e Sky