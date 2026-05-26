La grande annata con la maglia dell'Inter Primavera infiamma l'interesse di tanti cub per Matias Mancuso. Il centrocampista classe 2007, protagonista nell'ultima stagione interista andando anche in doppia cifra di gol (LEGGI QUI IL NOSTRO APPROFONDIMENTO), si trova ora davanti ad un futuro che è tutto da scrivere.

La soluzione interna

La redazione di MondoPrimavera.com parla di molteplici opzioni valutate dai dirigenti di Viale della Liberazione. La prima soluzione porta alla 'promozione' dalla Primavera all'Under 23 per il prossimo campionato di Serie C. Uno scenario che permetterebbe al talento azzurro di misurarsi con il calcio di grandi e di aumentare il livello di esperienza.

La seconda opzione

La seconda opzione porta invece ad una gestione simile a quella avuto per Giacomo De Pieri. "L’attaccante di scuola Inter, lo scorso anno, scelse la via del prestito nel campionato cadetto per farsi le ossa - ricorda il sito, con chiaro riferimento alle esperienze in prestito con Juve Stabia prima a Bari poi -. Un’esperienza fruttuosa che lo ha visto protagonista con ottime prestazioni e gol pesanti, prima con la maglia della Juve Stabia e successivamente con quella del Bari. Le richieste per Mancuso non mancano: la sessione estiva stabilirà se per il classe 2007 sarà tempo di maturare in Serie C o di tentare subito il grande salto in B".