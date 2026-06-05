Il Gran Galà del Calcio AIC apre una nuova pagina della sua storia e si prepara a vivere l’edizione più prestigiosa di sempre. L’evento simbolo del calcio italiano andrà infatti in scena mercoledì 2 settembre 2026 nella cornice straordinaria del Teatro alla Scala di Milano, uno dei luoghi più iconici e celebrati al mondo, tempio internazionale della cultura, dell’arte e dell’eccellenza italiana. L’edizione 2026 segna inoltre un passaggio storico grazie alla nuova partnership con la Lega Calcio Serie A, che per la prima volta entra ufficialmente a supporto del Gran Galà del Calcio AIC, come annunciato dall'AD Luigi De Siervo sul finire della cerimonia del calendario della prossima Serie A. Un’unione prestigiosa che rafforza ulteriormente il valore istituzionale e mediatico dell’evento, confermandolo come punto di riferimento assoluto nel panorama sportivo nazionale. Per la prima volta il Gran Galà anticipa il proprio tradizionale appuntamento di fine anno scegliendo una nuova collocazione nel calendario, con l’obiettivo di inaugurare simbolicamente la nuova stagione calcistica attraverso una serata esclusiva dedicata ai grandi protagonisti di quella appena conclusa.

Calcagno: "Appuntamento ormai centrale nel panorama sportivo"

A parlare è il presidente dell'AIC Umberto Calcagno: “Il Gran Galà del Calcio AIC rappresenta oggi uno dei momenti più importanti e simbolici per tutto il movimento calcistico italiano, una serata capace di riunire in un unico grande appuntamento tutte le componenti del nostro calcio: calciatori, club, istituzioni, dirigenti e protagonisti del mondo sportivo. Siamo particolarmente felici che da quest’anno anche la Lega Calcio Serie A sia al nostro fianco in questo percorso: una collaborazione importante che contribuisce a rendere ancora più significativo un appuntamento ormai centrale nel panorama sportivo italiano”.