Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato in zona mista a Parma al termine del sorteggio dei calendari per la prossima stagione: "Palestra è un giocatore dell'Atalanta. Mi sembra sia un talento sulla bocca di tutti, sono contento per la Nazionale; il fatto di abbinarlo a noi è un po' forzato. Abbiamo sì in uscita, in un ruolo simile al suo, Dumfries, che si sta avvicinando al Real, ma siamo in una fase preliminare per la chiusura dell'operazione Palestra. Non nascondo che Palestra farebbe piacere a tanti club europei, tra cui l'Inter".

Quali sono gli obiettivi?

"Siamo un grande club internazionale e mondiale, siamo obbligati a lottare per i più grandi obiettivi. L'abbiamo fatto quest'anno e lo faremo anche l'anno prossimo, giocheremo per i traguardi raggiunti dall'Inter che ha preceduto questa squadra. Avremo competitor agguerriti, forse anche più di noi", ha detto.

Oggi è arrivata la notizia della recompra di Stankovic.

"Era un'operazione necessaria e voluta, esercitata la recompra dopo una grande stagione che ha fatto. E' un giocatore importante da tutelare: la parte progettuale è ancora prematura da definire. La politica di evoluzione è quella di identificare giovani importanti che possano costituire uno zoccolo duro di italiani, prerogativa della costruzione del progetto".

Martinez il portiere titolare?

"E' il nostro portiere, rimarrà sicuramente. Poi se giocherà titolare lo deciderà l'allenatore, non voglio scavalcarlo".

Chivu si è meritato il rinnovo sul campo

"Lui ha un contratto fino al 2027. Nei prossimi giorni verrà ufficializzato l'accordo che è stato raggiunto. I nostri tifosi ne hanno apprezzato le qualità umane e professionali".