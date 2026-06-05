Mauro Baldissoni il profeta. Poco prima del via ai sorteggi del calendario della Serie A 2026/27, parlando nel corso del panel del Festival della Serie A di Parma dedicato alle tre neopromosse nella massima serie, l'amministratore delegato del Monza è stato interpellato su quale squadra avrebbe voluto trovare alla prima giornata di campionato. Baldissoni inizialmente non si è sbilanciato, spiegando che il calendario inciderà, ma poi ha voluto dire qualcosa in più: "Dico l'esordio a San Siro, con Inter o Milan è uguale".
Inter-Monza, history repeating
Detto, fatto: alla prima giornata nel ritorno in Serie A i brianzoli affronteranno infatti proprio l'Inter campione d'Italia, allo stadio Giuseppe Meazza, esattamente come avvenne nella stagione 2023-2024 quando i nerazzurri si imposero per 2-0 grazie ad una doppietta di Lautaro Martinez. La stessa domanda è stata fatta al presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, che ha risposto con un sorriso al fianco di Baldissoni: "Vorrei il Monza". Ma il Frosinone esordirà con la Juventus".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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