Un grande club non si siede a godersi un successo, anche due, ma sale sull'onda e la cavalca per raggiiungere altri obiettivi. E l'Inter ha cavalcato le vittorie di Scudetto e Coppa Italia diventando il primo brand sportivo al mondo ad attivare TikTok Out Of Phone (OOP), la soluzione advertising che porta i contenuti e il linguaggio distintivo della piattaforma sugli schermi Digital Out Of Home.
La campagna, pensata per connettere dimensione fisica e digitale e rendere la festa ancora più immersiva e diffusa, è stata attiva nel cuore di Milano nel giorno della bus parade, con una presenza capillare nei luoghi simbolo della città come la Galleria del Corso, Palazzo Reale, Ripa di Porta Ticinese e Via Casale.
I contenuti TikTok del Club hanno così accompagnato i tifosi anche fuori dalla piattaforma, trasformando la città in un’estensione dell’esperienza digitale e amplificando la portata della celebrazione. Download foto I festeggiamenti sono inoltre proseguiti in app: chi ha cercato 'Inter' o 'scudetto' si è immerso in un hub dedicato ai nerazzurri con highlight, video ufficiali del profilo del Club, dei giocatori, della Seria A e dei broadcaster.
Anche i risultati confermano l’efficacia dell’approccio sul canale TikTok: nel periodo delle celebration (3-24 maggio) il profilo dell’Inter ha infatti generato 386 milioni di video views e 23,3 milioni di engagement, con una crescita superiore al 450% rispetto al periodo precedente e oltre 500mila nuovi follower acquisiti.
Il successo dei contenuti ha coinvolto tutti i canali social del Club, generando numeri complessivi di assoluto rilievo: 945 milioni di impression, 672 milioni di video views e oltre 51 milioni di engagement, a conferma della capacità dell’Inter di trasformare il successo sportivo in una conversazione globale e partecipata. Durante il periodo dei festeggiamenti, il Club ha inoltre registrato 1,5 milioni di nuovi fan sui propri canali social: tra i principali driver di crescita si distingue YouTube, un risultato che ha permesso al canale di superare gli 8 milioni di iscritti, raggiungendo l’ottava posizione mondiale tra i club calcistici.
Il progetto conferma il posizionamento dell’Inter come brand early adopter e rappresenta l’espressione di un percorso strategico che ha permesso al Club di costruire una community globale di oltre 95 milioni di fan in continua crescita.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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