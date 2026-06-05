Fatih Terim incorona Hakan Calhanoglu, perno dell'Inter e della Nazionale turca di Vincenzo Montella che dopo 24 anni si appresta a giocare un Mondiale. "Hakan lo conosco da moltissimo tempo, è un giocatore straordinario e un vero leader - ha detto l'ex allenatore di Fiorentina e Milan a Tuttomercatoweb.com -. Eravamo insieme quando ha esordito con la nazionale, oggi ha superato quota cento presenze migliorando costantemente. Non è più soltanto un ottimo calciatore, ma un punto di riferimento capace di guidare la squadra e assumersi grandi responsabilità. È un'icona sia per l'Inter che per la nostra nazionale, avere un leader come lui rappresenta un vantaggio enorme".