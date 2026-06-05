Dario Marcolin, intervenuto sulle frequenze di Tuttomercatoweb, ha commentato così il campionato appena concluso, analizzando la prospettiva nerazzurra: "L'Inter era la squadra più forte, ma questo non sottovaluta il lavoro di Chivu. Cristian è riuscito a trasmettere il suo senso di appartenenza a tutta la squadra e i suoi giocatori hanno percepito ciò che l'allenatore proponeva. Ha ripreso il 3-5-2 di Inzaghi, ma ha aggiunto delle cose: i suoi nerazzurri pressavano più alti, erano più verticali e hanno fatto tante rotazioni, specie davanti. Non basta avere la rosa più forte, Chivu si sentiva l'Inter addosso".

Sezione: News / Data: Ven 05 giugno 2026 alle 18:45
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione