Dopo le parole rilasciate a Sky Sport, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato anche in zona mista dopo la pubblicazione del calendario di Serie A 2026-2027. Inevitabile per lui parlare di Marco Palestra, che in rossoblu ha trovato la sua consacrazione: "Cosa gli consiglierei? Di fare la scelta giusta, abbiamo bisogno che i nostri campioni italiani rimangano in Italia. Inter? Fatemi domande sul Cagliari...", aggiunge ridendo.

Berenbruch ha lasciato qualcosa a Pisacane

A proposito di giovani, Giulini parla anche del possibile interessamento per Thomas Berenbruch, centrocampista dell'Inter U23: "Berenbruch è un centrocampista mancino che Pisacane ha affrontato varie volte in Primavera, credo sia uno di quei ragazzi che gli hanno lasciato qualcosa. Penso sia un nome, ma come possono esserlo tanti altri".