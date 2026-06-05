Intervistato da Mediaset, l'ex portiere (con una brevissima parentesi all'Inter) Emiliano Viviano ha parlato di vari argomenti di attualità legati al calcio italiano, a partire dall'arrivo di Massimiliano Allegri al Napoli.

Ti aspettavi Allegri al Napoli?

"Non me l'aspettavo da un punto di vista, negli ultimi 15 giorni è stato il più criticato. Ma ha una logica, ripensando alla carriera Allegri arriva alla Juve dopo Conte e fa grandi risultati. Il Napoli vuole portare la sua esperienza".

Chi sarà l'anti-Inter?

"Se l'Inter fa l'Inter, anche a livello di mercato, in cui ha lavorato benissimo negli ultimi anni, secondo me il divario resta ancora grande. Oggi bisogna immaginarsela, ma se dovessi fare un nome direi Juventus, perché credo nel lavoro di Spalletti, credo che seguendolo la società possa fare ottimi acquisti".

Cosa ti aspetti, da tifoso, dalla Fiorentina?

"Vanoli ha fatto un ottimo lavoro, sono d'accordo ocn le sue parole, cioè che non doveva restare per riconoscenza. Se Paratici ritiene che sia meglio un altro allenatore allora ha fatto bene a cambiare. Grosso ha fatto un bel calcio quindi va bene. Dopo tanti investimenti e proclami i risultati non ci sono stati, quindi è importante riportare la società dove merita".

Chi ha più necessità di prendere un portiere?

"Ti dico la Juve, non tanto per Di Gregorio che secondo me è stato criticato più di quanto fosse il suo rendimento. Però penso che si sia creata questa situazione che lo vede sempre responsabile per ogni gol subito, quindi la Juve ha bisogno in quel ruolo. Ho letto il nome di Alisson e credo che di meglio in giro non ci sia".