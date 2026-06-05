Comincerà da Tirrenia l'avvicinamento dell'Italia Under 19 all'Europeo di categoria. Dal 7 al 12 giugno, gli azzurrini si ritroveranno presso il Centro di Preparazione Olimpica, in provincia di Pisa, per uno stage nel quale rifiniranno gli ultimi dettagli in vista del torneo continentale. Un appuntamento per il quale il tecnico Alberto Bollini ha convocato 30 calciatori, tra cui cinque interisti, che si raduneranno domenica e, dopo aver sostenuto sette sedute di allenamento in cinque giorni, affronteranno giovedì 11 giugno (ore 17) i pari età del Livorno, che hanno chiuso il Girone A del campionato Primavera 4 all’ottavo posto con 22 punti.

Gli azzurrini esordiranno nel Gruppo B lunedì 29 giugno (ore 16 locali, 17 italiane) al The Oval di Caernarfon contro la Serbia, per poi affrontare Croazia e Ucraina rispettivamente giovedì 2 luglio (ore 14 locali, 15 italiane), sempre a Caernarfon, e domenica 5 luglio (ore 16 locali, 17 italiane) al Bangor City Stadium. Le prime due classificate di ciascuno dei due gironi accederanno alle semifinali, in programma mercoledì 8 luglio – una a Denbigh (ore 16.30 locali, 17.30 italiane) e l’altra a Wrexham (ore 19 locali, 20 italiane) – mentre la finale è prevista per sabato 11 luglio (ore 19 locali, 20 italiane) al Racecourse Ground.

L’ELENCO DEI CONVOCATI:

Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Alessandro Nunziante (Udinese), Tommaso Vannucchi (Cosenza);

Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Marco Leandri (Atalanta), Mattia Marello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Mattia Pellini (Torino), Niccolò Rizzo (Juventus), Francesco Verde (Juventus);

Centrocampisti: Wisdom Acquah (Torino), Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Mattia Liberali (Catanzaro), Matias Mancuso (Inter), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Federico Steffanoni (Atalanta), Samuel Wiafe (Modena);

Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Alessandro Adriano Crimaldi (Bochum), Filippo Galvagno (Cesena), Jamal Iddrissou (Inter), Simone Lontani (Milan), Salvatore Monaco (Empoli), Mattia Mosconi (Inter).