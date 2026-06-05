Il passaggio in sede di ieri di Cristian Chivu non è servito solo per le interviste con alcuni media e per la firma sul contratto fino al 2028, ma è stata anche l'occasione per ribadire alcuni concetti ai dirigenti che si stanno occupando del mercato nerazzurro.

Centrocampo Inter, le idee di Chivu passano da Jones

"Fra due chiacchiere e un caffè, è stato aggiornato sulla trattativa per Palestra - fra oggi e domani sempre a Parma ci potrebbero essere nuovi faccia a faccia con la dirigenza dell'Atalanta -, mentre lui stesso ha ribadito nuovamente come per lui la priorità a centrocampo fra Manu Koné e Curtis Jones, resti il secondo, considerando il rientro alla base di Stankovic jr (sempre che non arrivino offerte da 40 milioni in su che andrebbero per forza di cose valutate). Il centrocampista inglese del Liverpool è attualmente l’eccezione al mercato in salsa italiana”.

Centrocampo Inter, perché Jones piace più di Koné

"Jones, più di Koné, si sposa infatti con le idee di gioco del tecnico rumeno e con le caratteristiche del centrocampo neroazzurro, un reparto dove hanno avuto una parte centrale negli ultimi anni la qualità e il palleggio. Chiaramente Koné rappresenterebbe un profilo differente, più fisico e difensivo, ma Jones da buon giocatore di Premier, ha gamba e duttilità e andrebbe comunque ad aggiungere qualcosa di diverso rispetto ai giocatori attualmente in organico. Inoltre, fattore non secondario, Jones costa meno del francese della Roma. Quanto? Probabilmente 25 milioni, anche se poi andrebbe trovato un accordo sulla percentuale sulla futura rivendita, dettaglio a cui tengono molto i Reds".